Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tankstelle an der Portastraße überfallen

Minden (ots)

Am späten Montagabend ist die Classic-Tankstelle an der Portastraße erneut ins Visier von Kriminellen gerückt.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte ein Angestellter nach Arbeitsende gegen 22.15 Uhr den derzeit wegen Baumaßnahmen als Kassenbereich genutzten Container auf dem Tankstellengelände verlassen. Dort lauerten dem 18-Jährigen zwei unbekannte Täter auf und bedrohten ihn mit einem Messer. Anschließend forderte man ihn nachdrücklich auf, in den Container zurückzugehen und einen Geldschrank zu öffnen. Nachdem der junge Mann der Aufforderung nachgekommen war, nahmen die Räuber schließlich die Tageseinnahmen an sich, entwendeten unter anderem Tabakwaren und sperrten den Mindener unter Anwendung eines Pfeffersprays in einen angrenzenden Toilettenraum. Anschließend floh das Duo in unbekannter Richtung vom Tatort. Nachdem sich der Heranwachsende selber befreien konnte, machte er einen Autofahrer auf sich aufmerksam, welcher schließlich die Polizei rief. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Beide Straftäter waren den bisherigen Ermittlungen zufolge komplett dunkel gekleidet und trugen Handschuhe, jeweils einen Mund-Nasen-Schutz, eine Wollmütze sowie darüber eine Kapuze. Zudem führten die Täter eine weiße Einkaufstüte mit sich. Während einer der Unbekannten etwa 175 cm groß war, dürfte der zweite Täter mit geschätzten 160 cm deutlich kleiner gewesen sein.

Die Ermittler fragen: Wer hat die Unbekannten im Umfeld der Tankstelle vor oder nach der Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu einem möglicherweise benutzten Fahrzeug machen? Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell