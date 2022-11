POL-MI: Tempo 198 bei erlaubten 70 km/h - Führerschein sichergestellt

Minden (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Minden wurde am Samstag, gegen 15.50 Uhr, ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 28 Jähriger aus Minden befuhr mit einem Opel die Viktoriastraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Beim Abbiegen in die Pionierstraße übersah der Opel Fahrer einen Radfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Der 50jährige Radfahrer wurde von dem Fahrzeug erfasst und fiel zu Boden. Ein ...

