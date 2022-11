Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall und mutmaßlichen Drogeneinfluss

Hüllhorst-Oberbauerschaft (ots)

Zu einem Auffahrunfall auf der Niedinghausener Straße wurde am frühen Freitagabend eine Streifenbesatzung beordert. Während der Unfallaufnahme geriet der Auffahrende in den Verdacht des Drogenmissbrauchs.

Den Erkenntnissen nach befuhr ein 43-Jähriger gegen 18.10 Uhr mit seinem Mazda die Niedinghausener Straße (B 239) in Richtung Espelkamp. Als in Höhe des Birkenweg die Fußgängerampel auf Rotlicht umschaltete, hielt der Rahdener an. Der hinter ihm fahrende VW-Fahrer aus Lübbecke erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem Tiguan auf den stehenden Wagen auf. Hierbei entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim 24-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen. Daher führten ihn die Einsatzkräfte nach der Unfallaufnahme der Polizeiwache Lübbecke zu, wo ein Arzt die Blutprobe entnahm.

