Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeugkontrolle endet für Fahrer in Gewahrsamszelle

Espelkamp-Fiestel (ots)

Eine Verkehrskontrolle endete am Montagnachmittag für einen renitenten und uneinsichtigen Fahrer für einige Zeit in der Gewahrsamszelle. Neben Widerstandshandlungen gegen die Einsatzkräfte muss er sich auch weiteren Vorhaltungen stellen.

Aufgefallen war der Rahdener einer Streifenwagenbesatzung gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Blasheimer Straße zur Gestringer Straße. Nachdem der Renault-Fahrer das dortige Stopp-Schild missachtete, hielten die Beamten das Fahrzeug an. Bei der Kontrolle verweigerte der 63-Jährige vehement das Vorzeigen seines Führerscheins sowie der Nennung seiner Personalien. Zudem versuchte er während des Gesprächs die Fahrertür seines Wagens zuzuschlagen, wobei er hiermit eine Polizistin traf. In der Folge sollte er zur Identitätsfeststellung der Polizeiwache zugeführt werden, wobei er sich sperrte, trat und der Beamtin in die Hand biss. Trotz Handschuh zog sich diese hierbei eine Quetschwunde zu, die später im Krankenhaus behandelt werden musste. Nachdem der Aggressor überwältigt war, führte man ihn dem Polizeigewahrsam zu. Als sich der Mann beruhigt und man seine Personalien festgestellt hatte, konnte der Rahdener in den Abendstunden das Bad Oeynhausener Gewahrsam verlassen.

