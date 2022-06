Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Ulrich Francken zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Weeze ernannt

In dieser Woche fand die offizielle Verabschiedung der ehemaligen Ratsmitglieder und des ehemaligen Bürgermeisters Ulrich Francken statt. Gemeindebrandinspektor Michael Winthuis bedankt sich im Namen der Feuerwehr Weeze bei allen Ratsmitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit bezüglich der Feuerwehr. Ganz besonders lobt er an dieser Stelle den ehemaligen Bürgermeister. Ulrich Francken hat sich in seiner Amtszeit immer für die Feuerwehr eingesetzt und dabei mitgewirkt eine zukunftsorientierte schlagkräftige Feuerwehr aufzustellen. In seiner Amtszeit hat er unter anderem den Wechsel einer Wehrleitung, den Wachstum einer bestehenden Jugendfeuerwehr und die Aufnahme von weiblichen Feuerwehrmitgliedern mitbegleitet und vorangebracht. Als Dank für die geleistete Arbeit wird Ulrich Francken zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Weeze ernannt.

