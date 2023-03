Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände

Tankstellenüberfall

Schlägereien

Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte versuchten Samstag, gegen 14 Uhr, an der Bromberger Straße einen Altpapiercontainer in Brand zu setzen. Polizeibeamte waren zufällig in der Nähe, wurden von Zeugen auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht und riefen die Feuerwehr hinzu. Samstagabend, 22.20 Uhr, brannte an der Kurze Straße eine Mülltonne. Die Feuerwehr führte auch hier Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

Freitagabend, 22.20 Uhr, brannte unterm Freihof ein Hyundai i30. Durch das Feuer wurden eine Garage und die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt brandursächlich. Auch am Esberghang brannte es Samstagnacht, gegen 2 Uhr. Hier wurde ein Ford Kuga stark beschädigt. Hier ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. (dill)

Ein unbekannter Täter hat Samstag, 15.54 Uhr, eine Tankstelle an der Heedfelder Straße 90 überfallen. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung Kreishaus. Der Verdächtige war etwa 180 cm groß, von dünner Statur, trug ein dunkles Bandana, eine dunkle Mütze und einen dunkelblauen Jogginganzug (Zweiteiler). Auf der Brust war ein weißer Schriftzug zu sehen. Hinweise auf die Identität des Täters nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Nach zunächst verbalem Streit kam es Samstag, 18.20, am Jugendzentrum Altenaer Straße zu Faustschlägen zwischen einem 15- und einem 36-jährigen Mann. Beide wurden leicht verletzt. Der Junge wurde seinen Eltern übergeben. Polizeibeamte fertigten Anzeigen wegen Körperverletzungen. (dill)

Polizeibeamte mussten am Wochenende zwei Mal zu einer Diskothek am Rathausplatz ausrücken. Im ersten Fall (Samstag, 3 Uhr) war es am Thekenbereich zu Streit gekommen. Sicherheitsleute warfen mehrere Männer raus. Draußen setzte sich der Streit im Bereich der Pizzeria fort. 3-4 Personen schlugen und traten auf einen am Boden liegenden Herner (25) ein und flüchteten anschließend. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Polizeibeamte leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Während der Fahndung trafen Polizisten an der Knapper Straße eine Personengruppe an und stellten die Personalien fest. Während der Kontrolle versuchte ein Lüdenscheider zu fliehen. Polizeibeamte holten ihn ein. Der 27-Jährige konnte nach Widerstand überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Der Flüchtige und ein Polizist verletzten sich leicht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Im zweiten Fall (Sonntag, 3.40 Uhr) soll eine 24-jährige Lüdenscheiderin in der Disko eine Glasflasche willkürlich in die Menge geworfen haben nachdem es auf der Tanzfläche zu eine Rangelei gekommen war. Die Flasche traf einen Lüdenscheider (34) am Kopf und verletzte ihn leicht. Eine Rettungswagenbesatzung nahm die Verletzung vor Ort in Augenschein. Polizeibeamte verwiesen die Frau des Platzes und zeigten sie wegen gefährlicher Körperverletzung an. (dill)

Ein Lüdenscheider (38) betrat Freitag, 23.43 Uhr, einen Kiosk an der Wilhelmstraße. Dort soll er eine Spardose mit Geld an sich genommen haben, um sich anschließend mit ihr aus dem Staub zu machen. Der Betreiber bemerkte den versuchten Diebstahl und eilte hinterher. Gemeinsam mit weiteren Passanten wurde der mutmaßliche Dieb gestoppt. Der Betreiber erhielt seine Spardose zurück. Polizeibeamte durchsuchten ihn und fanden ein Taschenmesser. Die Beamten zeigten den Tatverdächtigen wegen versuchten Diebstahls mit Waffen an. (dill)

