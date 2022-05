Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Einbruchsversuche in zwei Geschäfte

Homberg (ots)

Felsberg

Zwei Einbruchsversuche in Geschäftsräume Tatzeit: 25.05.2022 - 27.05.2020 Unbekannte Täter versuchten in den vergangenen Tagen in einen Friseursalon in Felsberg und in eine Versicherungsagentur in Gensungen einzubrechen. In beiden Fällen verursachten die Täter Sachschaden. In der Zeit von Mittwochmittag bis zum heutigen Morgen brachen die Täter die Eingangstür einer Versicherungsagentur in der Parkstraße auf und durchsuchten anschließen die Geschäftsräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. 300,- Euro Sachschaden entstand bei einem Einbruchsversuch in ein Friseurgeschäft im Steinweg. Die Täter hatten in der Zeit von gestern Mittag bis heute Morgen erfolglos versucht die Eingangstür aufzubrechen und diese dabei beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

