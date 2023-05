Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub auf zwei Seniorinnen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

W - Raub auf zwei Seniorinnen - Polizei sucht Zeugen Gestern (03.05.2023) kam es um 15:40 Uhr und 16:20 Uhr zu zwei Raubdelikten in Langerfeld mit einem ähnlichen Tatablauf und vermutlich demselben Täter. Nachdem eine 82-Jährige Frau gegen 15:40 Uhr ihre Haustür auf der Straße Beyeröhde geöffnet hat, schubste sie ein unbekannter Mann in den Hausflur. In der Folge fiel sie zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter griff in ihre mitgeführte Handtasche und flüchtete in Richtung Eisenstraße. Er sollte dunkle, kurze Haare haben, dunkel gekleidet sein und einen dunklen Rucksack getragen haben. Um 16:20 Uhr kam es in der Oldenburgstraße zu einem ähnlichen Sachverhalt. Dort schubste ebenfalls ein dunkel gekleideter, schlanker Mann eine Frau (84) in den Hausflur, nachdem sie die Tür geöffnet hat. Der Täter entriss ihr eine Umhängetasche und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell