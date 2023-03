Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Vermisster 81jähriger Mann

Lippe (ots)

Der Vermisste verließ am 10.03.2023, gegen 13:00 Uhr, das Pflegeheim in Leopoldshöhe-Asemissen in unbekannte Richtung. Gegen 15:00 Uhr sei er noch einmal in Asemissen gesehen worden, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Herr leidet an Demenz und Sehschwäche und ist nur bedingt orientiert. Er soll sich hauptsächlich in Leopoldshöhe-Asemissen aufhalten, jedoch ist nicht auszuschließen, dass er in den umliegenden Städten und Gemeinden (insbesondere östliche Vororte von Bielefeld) sein könnte, da er sich dort teilweise auch schon hinbegeben hatte. Der Vermisste ist 180cm groß und schlank. Er hat graue Haare und ein auffällig nach links geneigtes Gangbild. Bekleidet ist er mit einer beige Jacke und einer dunkelblauen Schlafanzughose. Er trägt eine dunkle Mütze und er führt einen dunklen Regenschirm und/oder einen Gehstock mit. Ein Foto von dem Vermissten ist in unserem Fahndungsportal unter folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/100713

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Sachdienliche Hinweise bitte an Polizei Lippe unter 05231-6090 oder jede andere Polizeidienststelle.

