Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Zusammenstoß im Kurvenbereich.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (09.03.2023) kam es um 18:43 Uhr auf der Hamelner Straße in Höhe der Straße Oelentrup zu einem Zusammenstoß im Kurvenbereich. Eine 66-jährige Fahrerin war mit ihrem Opel in der Kurve mittig unterwegs und stieß mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen. Der 26-jährige Fahrer des Peugeots blieb unverletzt, jedoch wurde seine 41-jährige Beifahrerin bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann bisher nicht genannt werden.

