Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Mann aus Aerzen bei Unfall verletzt: Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag (09.03.2023) hat ein 69-jähriger Mann die Vorfahrt eines Renault Capture missachtet, der auf der B66 in Richtung Humfeld fuhr. Der BMW 5er des Unfallverursachers stieß gegen 10:16 Uhr im Kreuzungsbereich B66/Oelentrup mit dem Renault zusammen. Der Renault wurde dabei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus Aerzen, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall führte auch zu Schäden an einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell