Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Baiertal/ Rhein-Neckar-Kreis: Ungebremst mit Auto gegen Straßenlaterne und Pfeiler gefahren - 2 Verletzte

Baiertal/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor am Montag, kurz vor 20 Uhr, eine 27-jährige BMW-Fahrerin in der Kurve zur Wieslocher Straße die Kontrolle über ihr Auto. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie beinahe ungebremst gegen eine Straßenlaterne und einen Betonstützpfeiler Der Aufprall war so stark, dass sich die Front des Autos teilweise um den Pfeiler wickelte und alle Airbags auslösten. Wie durch ein Wunder wurden von den drei Insassen nur zwei leicht verletzt. Die Beiden wurden in eine Klinik gebracht. Am BMW entstand ein Totalschaden. Was die Beseitigung der Schäden an Laterne und Betonsäule kosten wird, lässt sich noch nicht beziffern.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursachen dauern an.

