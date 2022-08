Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Waldbrand am Bahnhof Stadion

Frankfurt am Main - Niederrad (ots)

Am Abend des 2. August brannte es in einem Waldstück zwischen Bahnhof Stadion und der Flughafenstraße im Stadtteil Niederrad.

Gegen 18:20 Uhr erreichte die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main ein Notruf, dass es an der Bahnlinie in Höhe Bahnhof Stadion brennt. Die von der Leitstelle entsendeten Kräfte konnten das Feuer zwischen dem Bahnhof Stadion und der Flughafenstraße ausfindig machen. Auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern brannte trockenes Laub und Holz im Bodenbereich. Das Feuer breitete sich weiter aus. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten Wirkung und konnten den Brand eindämmen. Mit mehreren Großtanklöschfahrzeugen wurde das Löschwasser im Pendelverkehr von einem Hydranten am Stadion zur Brandstelle transportiert. Der S-Bahnverkehr war sicherheitshalber für kurze Zeit unterbrochen.

Die Berufsfeuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften bis etwa 21:00 Uhr im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main