FW-F: Lose Putzteile einer Gebäudetrennwand beschäftigen Feuerwehr, Polizei und VGF gestern in den Abendstunden.

Frankfurt am Main (ots) - Am gestrigen Abend (27.07.2022), hat es in einer Küche eines Gastronomiebetriebs im Ostend gebrannt. Gegen kurz nach 21:00 Uhr erhielt die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr einen Notruf mit der Meldung, dass in einem Restaurant auf dem Sandweg ein Feuer ausgebrochen sei. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung waren Einsatzkräfte der ...

mehr