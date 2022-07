Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 5

Frankfurt am Main (ots)

Heute gegen 17:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A5, Fahrtrichtung Kassel gerufen. Dort waren kurz vor dem Bad Homburger Kreuz zwei Kleintransporter und ein Lkw mit Anhänger aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Der Fahrer eines der beiden am Unfall beteiligten Kleintransporter wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr durch eine umfangreiche technische Rettung, mittels hydraulischen Rettungsgeräten, Zugketten und dem Einsatz von einem Feuerwehrkran befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Begleitung von Notärzten in nahe gelegene Klinken transportiert. Für die Zeit der Rettungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel teilweise voll gesperrt. Schwierigkeiten gab es für einige Rettungsfahrzeuge auf der Anfahrt zur Einsatzstelle, weil nicht alle Verkehrsteilnehmer unverzüglich eine Rettungsgasse gebildet hatten. Zum Unfallhergang und zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zum Unfallzeitpunkt, bildete sich auf der BAB 5 ein langer Rückstau. In diesem Zusammenhang weisen Feuerwehr und Rettungsdienst darauf hin, dass bei einem Stau die Bildung einer Rettungsgasse höchste Priorität hat, damit bei einem Unfall schnelle Hilfe geleistet und die Unfallstelle zeitnah geräumt werden kann. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 19:00 Uhr. Insgesamt waren an dem Einsatz 15 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und rund 45 Einsatzkräfte beteiligt.

