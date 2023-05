Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz und Durchsuchung nach Rauschgifthandel

Mannheim (ots)

Nach intensiven Ermittlungen wurden am 27.04.2023 zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die selbe Wohnung in Mannheim-Käfertal vollstreckt. Aufgrund bestehender Hinweise auf eine Bewaffnung der beiden Beschuldigten, wurde für die Maßnahmen das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Beim schlagartigen Betreten der Wohnung der Beschuldigten in den frühen Morgenstunden über den Haupteingang, verließen vier Männer die Wohnung über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite. Aufgrund ihres Aufenthaltes in der Wohnung der Beschuldigten und des fluchtartigen Verlassens der Wohnung bei Eintreffen der Polizei, wurden sie angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Da im Zimmer der vier Personen betäubungsmittel- und sprengstoffverdächtige Gegenstände aufgefunden wurden, wurde ihnen die vorläufige Festnahme erklärt. Die Kommunikation mit den Personen erfolgte in Englisch und Französisch, hierbei wurden ihnen die Maßnahmen erläutert. Die verdächtigen Gegenstände konnten schließlich als äußerst ungewöhnlich verpackte Lebensmittel identifiziert werden, woraufhin die Personen wieder auf freien Fuß entlassen wurden und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, nach ca. anderthalb Stunden, in die Wohnung zurückkehrten. Die Personen waren als Untermieter in der Wohnung eines der tatsächlichen Beschuldigten eingemietet. Dieser wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung wurden diverse Waffen sowie weitere Beweismittel aufgefunden.

