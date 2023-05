Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger von Unbekannten bedroht und zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 31.03.2023 schlugen mehrere Unbekannte einen 16-Jährigen in der Lessingstraße zusammen, als dieser kurz nach 12 Uhr die Schule verließ. Vorausgegangen war ein Streit am Vortag zwischen dem Jungen und einem Mädchen, der sich in einer Chatgruppe zugetragen hatte. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte derart, dass andere Chatteilnehmer den 16-Jährigen bedrohten. Doch bei Worten blieb es nicht. Eine Gruppe von zehn Personen, darunter das Mädchen, passten den Schüler am Folgetag ab. Mehrere Täter schlugen auf den 16-Jährigen ein, der dadurch schwer verletzt wurde. Als er zudem noch mit einem Messer und einem Schlagring bedroht wurde, flüchtete er in ein Schulgebäude.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/288-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell