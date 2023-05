POL-MA: BAB 5 St. Leon-Rot/Kronau, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - Bislang unbekannte Täter bewarfen in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.50 Uhr mehrere vorbeifahrende PKWs auf der Friedrich-Ebert-Anlage nach dem Gaisbergtunnel in Fahrtrichtung Peterskirche mit Gegenständen. An zwei Fahrzeugen wurden hierbei die Frontscheiben beschädigt und es entstand Sachschaden. Zu Personenschäden kam es ...

