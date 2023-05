Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim /Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pkw, zwei leicht verletzte Personen - PM Nr.2

Schriesheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5498177, ereignete sich am 01.05.2023 gegen 09:10 auf der L536 Höhe der Anschlussstelle Ladenburg/Schriesheim ein Verkehrsunfall mit zwei PKW. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, wollte ein 71-jähriger Fahrer eines PKW, Mitsubishi von der L536 aus Schriesheim kommend auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg auffahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW Seat, der von einem 35-Jährigen Mann gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen bzw. Säuberung der Unfallstelle musste die L536 kurzzeitig gesperrt werden. Es entstanden hierdurch nur unwesentliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

