Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Kleinkraftrad - drei Verletzte

Am Sonntagnachmittag gegen kurz vor 18.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle über Notruf ein Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Kleinkraftrad bei Ketsch gemeldet. Der spätere, 22-jährige Unfallverursacher war zusammen mit seiner 19-jährigen Sozia auf seiner Suzuki von Ketsch kommend in Fahrtrichtung Altlußheim unterwegs. Vor ihnen fuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer mit seinem Peugeot. Just in dem Moment als der Rollerfahrer von der K4250 in den Hohwiesenweg einbiegen wollte, setzte der 22-Jährige zum Überholvorgang an. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch die Sozia wurden verletzt. Alle am Unfall beteiligten Personen kamen nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser. An der Unfallstelle befanden sich neben einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwetzingen, drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. An dem Roller entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

