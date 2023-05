Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pedelec - 8 jähriges Mädchen verletzt

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es in Mannheim-Käfertal zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Radfahrer und ein Pedelecfahrer beteiligt waren. Ein 8-jähriges Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg parallel der Waldstraße von der Lampertheimer Straße her kommend in Richtung der Wasserwerkstraße. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zum alten Postweg kam das Mädchen mit ihrem Fahrrad zu weit nach links in den Gegenverkehr, wo sie mit einem ihr entgegenkommenden Pedelecfahrer zusammenstieß. Das Mädchen stürzte in der Folge zu Boden und zog sich hierbei eine Fraktur des kleinen Fingers zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 26-jährige Pedelecfahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

