POL-MA: Heidelberg Königstuhl/Gaisberg: Suche nach offenbar verwirrten Person eingestellt, Pressemeldung Nummer 2

Mannheim (ots) - Am Samstagabend nutzte ein 18-Jähriger die öffentlichen Verkehrsmittel und fuhr mit der Linie 3 in Richtung Sandhofen. Im Verlauf der Fahrt konnte er von einem weiteren Fahrgast dabei beobachtet werden, wie er sich in der Bahn erleichterte und auf einen Sitz urinierte. Durch eine vom Straßenbahnfahrer verständigte Streife des Polizeireviers ...

mehr