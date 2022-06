Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

21.06.2022, 01.00 Uhr - 05.00 Uhr

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Wohnung in der Goethestraße eingebrochen. Was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Fest steht: die Täter gelangten am frühen Dienstagmorgen zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr auf noch zu klärende Art und Weise in das Mehrfamilienhaus.

Hier begaben sie sich zu der tatbetroffenen Wohnung und öffneten mit brachialer Gewalt die Wohnungstür. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Danach verließen sie wieder den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt. Als der Wohnungsinhaber gegen 05.00 Uhr wieder in seine Bleibe zurückkehrte fuhr ihm der Schrecken in die Glieder und er alarmierte die Polizei.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Mitbewohner oder Passanten verdächtige Geräusche bzw. Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell