FW-KLE: Besuch des Rotary-Clubs Lingewaard-Bemmel

Am 30. Januar 2023 hatte die Feuerwehr Kleve eine Gruppe des Rotary-Clubs Lingewaard-Bemmel aus den Niederlanden zu Gast, die sich für die Feuerwehr in der Deutschen Nachbarstadt interessierte. Der Leiter der Feuerwehr Kleve, Ralf Benkel, nahm die Gruppe persönlich in Empfang.

Stadtbrandinspektor Ralf Benkel ging auf die Gemeinsamkeiten der Niederländischen und Deutschen Feuerwehren ein: Er erwähnte die Partnerschaft des Löschzugs Rindern mit der Brandweer Millingen aan de Rijn, die nunmehr 50 Jahre besteht und damit zusammenhängend auch den "Staatsvertrag grenzüberschreitende Hilfeleistung". Dieser bildet die gesetzliche Grundlage dafür, das man auch den Nachbarn jenseits der Grenze zur Hilfe zu kommen kann. Das sind aber nicht die einzigen Kontaktpunkte der Grenzland-Feuerwehren: So treten zum Beispiel immer wieder Gruppen der Feuerwehren im Kreis Kleve bei den internationalen Feuerwehr-Wettbewerben der Veiligheidsregio Gelderland Zuid an, genauso wie immer wieder Niederländische Gruppen am Leistungsnachweis der Feuerwehren in Goch ihr Können unter Beweis stellen.

Nach dem Austausch im Schulungsraum des Löschzugs Kleve ging es hinunter in die Fahrzeughalle, wo auch noch viele praktische Fragen beantwortet werden konnten. Benkel führte die unterschiedlichen Fahrzeugklassen vor, von der Drehleiter über die Tanklöschfahrzeuge zum neuen mittleren Löschfahrzeug (MLF) bis zum Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) und den Fahrzeugen zur ABC-Gefahrenabwehr. Zum Abschluss überreichten die rotarischen Freunde noch ein Präsent zum Dank für den gemeinsamen Abend.

Op 30 januari 2023 ontving de brandweer van Kleve de Rotary Club Lingewaard-Bemmel uit Nederland. De groep was geïnteresseerd in de brandweer in de naburige Duitse stad. Het hoofd van de brandweer van Kleve, Ralf Benkel, ontving de groep persoonlijk.

Stadsbrandweerinspecteur Ralf Benkel ging onder andere in op de overeenkomsten tussen de Nederlandse en Duitse brandweer: Hij noemde het samenwerkingsverband tussen de brandweren Rindern en Millingen aan de Rijn, wat inmiddels 50 jaar bestaat en in verband daarmee ook het "Staatsvertrag grenzüberschreitende Hilfeleistung". Deze overeenkomst vormt de wettelijke basis om buren over de grens te kunnen helpen. Maar dit zijn niet de enige raakvlakken tussen de brandweerkorpsen uit het Grensland: De brandweerkorpsen uit de gemeente Kleve strijden bijvoorbeeld herhaaldelijk in de internationale brandweerwedstrijden van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, net zoals Nederlandse groepen herhaaldelijk hun vaardigheden demonstreren bij de "Leistungsnachweis der Feuerwehren" in Goch.

Na de presentatie in het leslokaal van de Kleefse brandweer gingen de aanwezigen naar beneden naar de voertuigenhal. Hier werden ook veel praktische vragen beantwoord. Benkel presenteerde de verschillende voertuigklassen: de hoogwerker, de tankbluswagens, de nieuwe "Mittlere Löschfahrzeug" (MLF) en ook de brandweerondersteunend voertuig (LUF) en voertuigen voor de ABC-noodhulp. Aan het einde overhandigden de Rotary vrienden een geschenk als dank voor de avond samen.

