FW-KLE: Rauchentwicklung in Wohnhaus durch angebranntes Essen

Mit dem Stichwort "Zimmerbrand" wurden am vergangenen Freitagabend (3. Februar 2023) gegen kurz vor zehn die Löschzüge Süd (Materborn / Reichswalde) und Kleve zum Hofberg nach Reichswalde alarmiert. Es war Rauch in einem Wohnhaus gemeldet worden und es sollten sich noch zwei Personen im Gebäude befinden. Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung durch angebranntes Essen in der Küche entstanden war. Da der Brand schon erstickt worden war, konnten die Bewohner im hinteren Teil des Gebäudes verbleiben, während die Feuerwehr die betroffenen Räume mit einem Hochleistungslüfter von den Rauchgasen befreite und Rückstände des Brandes vor dem Haus mit einer Kübelspritze endgültig ablöschte. Im Einsatz waren 23 Kräfte unter der Leitung von Brandinspektor Heinrich Graven jun.

