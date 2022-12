Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Kollege mit Messer verletzt /

Ulm (ots)

Ein 37-Jähriger soll am Freitag in Ulm seinen Kollegen mit einem Messer verletzt haben.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen, sollen die Männer am Freitag, kurz vor 13.30 Uhr, in einer Firma im Industriegebiet Donautal in Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll der 37-Jährige seinen Kollegen mit einem Messer verletzt haben. Der 37-Jährige ergriff die Flucht. Zeugen verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 33-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei suchte sofort nach dem Flüchtenden und nahm die Ermittlungen auf. Kurz darauf stellte sich der 37-Jährige auf einer Ulmer Polizeiwache. Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei ermitteln nun. Die Staatsanwaltschaft Ulm prüft derzeit, ob gegen den 37-Jährigen der Erlass eines Haftbefehls beim zuständigen Ermittlungsrichter zu beantragen ist.

++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell