Ulm (ots) - Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem Transporter in Richtung Stuttgart. Vor ihm fuhr ein 54-Jähriger in einem VW. Der musste wegen eines Staus bremsen. Der 56-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des VWs. Bei dem Unfall erlitten eine 23-Jährige sowie ein 32-Jähriger im VW ...

