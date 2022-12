Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Gegenverkehr übersehen

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall auf der B466.

Ulm (ots)

Die 25-Jährige fuhr in Richtung Oggenhausen. Gegen 7 Uhr bog sie nach links auf die Auffahrt zur A7 (Richtung Würzburg) ab. Dabei übersah die Fahrerin des VW einen entgegenkommenden DAF Sattelzug. Dessen 53-jähriger Fahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Der Sattelzug schob den VW noch gegen eine Leitplanke. Die Fahrerin des VW erlitt leichte Verletzungen, der Lasterfahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 37.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

