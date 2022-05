Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr in der Hindenburgstraße. Der Fahrer des BMW hielt am Straßenrand an. Sein 19-jähriger Beifahrer öffnete die Beifahrertür. In diesem Augenblick kam von hinten der 24-jährige Radler. Er fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg. Der ...

mehr