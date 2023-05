Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5

St. Leon-Rot/Kronau, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 1

BAB 5 / St. Leon-Rot/Kronau, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 01.05.2023 ereignete sich kurz nach 14:00 Uhr auf der BAB 5 von Autobahnkreuz Waldorf kommen in Richtung Karlsruhe kurz vor der Anschlussstelle Kronau ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei und der Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. Der Rückstau beträgt mehrere Kilometer. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Heidelberg kommt es in Höhe der Unfallstelle zu einem Stau von rund zwei Kilometern Länge durch Gaffer. Aktuell ist die Richtungsfahrbahn in Richtung Karlsruhe gesperrt.

