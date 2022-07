POL-PPRP: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 21-jähriger Rollerfahrer stürzte am Sonntagnachmittag (17.07.2022), gegen 15:00 Uhr, in der Mutterstadter Straße. Der 21-Jährige wollte mit seinem Mofa-Roller vor einem Hindernis abbremsen und verlor hierbei die Kontrolle. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

