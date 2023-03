Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Pflegekraft besucht 91-Jährige

Ludwigshafen (ots)

Am 21.03.2023, gegen 16:45 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 91-Jährigen in der Edenkobener Straße. Sie ließ ihn in die Wohnung, wo sich ein Gespräch zwischen den beiden entwickelte. In dem Gespräch fragte er die Seniorin nach vorhandenem Bargeld. Erst als die Tochter der 91-Jährigen in der Wohnung erschien und der unbekannte Mann seine Tarnung als Pflegekraft nicht mehr aufrechterhalten konnte, verließ er überstürzt die Wohnung. Zu ihm ist bekannt, dass er etwa 1,85m groß gewesen und eine schwarze Hose, eine dunkle Strickweste sowie eine grüne medizinische Maske getragen haben soll.

Sind Ihnen in der Umgebung der Edenkobener Straße verdächtige Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebstahl und Trickbetrug in Wohnungen sind Phänomene, von denen fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass die Täter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor diesen Maschen zu schützen:

- Benutzen Sie immer den Türspion, die Sprechanlage oder sichern Sie die Tür mit einer Kette, wenn jemand bei Ihnen klingelt - öffnen Sie nicht einfach die Tür. - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. - Stehen Personen in Uniform vor Ihrer Tür, lassen Sie sich immer die Ausweise zeigen und erkundigen Sie sich telefonisch bei der entsprechenden Behörde. - Rufen Sie laut um Hilfe, wenn die Situation bedrohlich wird und wählen Sie den Notruf 110. - Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell