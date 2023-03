POL-PPRP: Unter dem Einfluss berauschender Mittel einen E-Scooter geführt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (23.03.2023) wurden zwei Ludwigshafenerinnen von Betrügern angerufen. Bei beiden Anrufen wurde den Frauen vorgetäuscht, dass ein Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sei. Die beiden angerufenen Frauen schöpften jedoch Verdacht und stellten kritische Fragen. Die Betrüger beendeten in beiden Fällen das Gespräch. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer ...

