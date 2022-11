Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 06.11.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg-Frelenberg, Einbruch in Wohnung

Im Tatzeitraum vom Montag, 31.10.2022, 17.00 Uhr, bis Samstag, 05.11.2022, 19.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter, die Terrassentür, einer Wohnung, am Fasanenweg auf und gelangten so in die Wohnräumlichkeiten. Es wurde Schmuck entwendet.

Wegberg-Dalheim, Einbruch in Wohnung

Am Samstag, 05.11.2022, zwischen 19.18 und 19.24 Uhr, drangen unbekannte Täter über die Terrassentür in eine Wohnung an der Beethovenstraße ein. Es wurde Bargeld entwendet.

Geilenkirchen-Niederheid, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Im Zeitraum vom Donnerstag, 03.11.2022, 13.30 Uhr, bis Freitag, 04.11.2022, 23.30 Uhr, wurde an der Straße Am Forsthaus, ein verschlossener Pkw auf unbekannte Weise geöffnet. Der unbekannte Täter entwendete Bargeld und eine Sonnenbrille.

Erkelenz, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Von Mittwoch, 02.11.2022, 12.00 Uhr, bis Samstag, 05.11.2022, 11.30 Uhr, wurde ein, in der Rosenstraße, geparkter Pkw auf unbekannte Weise geöffnet. Es wurden Elektronikartikel entwendet.

Hückelhoven-Brachelen, Diebstahl an Kraftfahrzeugen

Am Samstag, 05.11.2022, gegen 11.00 Uhr, stellte der Eigentümer einen Kennzeichendiebstahl an seinem Anhänger fest. Der Anhänger stand auf einem Privatgelände an der Rischmühlenstraße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell