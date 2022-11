Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 05.11.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven-Ratheim, Vorsätzliche Brandstiftung

Am Samstag, 05.11.2022, gegen 00.06 Uhr, wurden an einem Straßenneubau einer Autobahnzufahrt der A46, in Ratheim, durch unbekannte Täter, Absperrbaken aufgestapelt und mittels Brandbeschleuniger entzündet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden.

Heinsberg, Einbruch in Rohbau

In der Zeit von Donnerstag, 03.11.2022, 15.00 Uhr, bis Freitag, 04.11.2022, 07.15 Uhr, gelangten unbekannte Täter, durch Aushängen der Baustellentür, in einen Rohbau an der Westpromenade. Es wurden diverse Kupferkabel und Kupferrohre entwendet.

Geilenkirchen, Diebstahl in Rohbau

Im Zeitraum vom Donnerstag, 03.11.2022, 17.00 Uhr, bis Freitag, 04.11.2022, 08.00 Uhr, wurden von einem Rohbau an der Konrad-Adenauer-Straße mehrere Meter Starkstromkabel entwendet.

Heinsberg, Diebstahl von Kraftfahrzeugen

Im Tatzeitraum vom Donnerstag, 03.11.2022, 19.50 Uhr, bis Freitag, 04.11.2022, 09.00 Uhr, wurde von einem Parkplatz, an der Gangolfusstraße, ein BMW mit Heinsberger Kennzeichen durch unbekannte Täter entwendet.

Geilenkirchen, Diebstahl von Kraftfahrzeugen

Am Donnerstag, 03.11.2022, 20.00 Uhr, bis Freitag, 04.11.2022, 05.30 Uhr, wurde von einem öffentlichen Parkplatz, an der Blumenstraße, ein Mercedes Sprinter mit Heinsberger Kennzeichen entwendet.

Heinsberg, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zum Unfallzeitpunkt, Freitag, 04.11.2022, 17.10 Uhr, befuhr der männliche, 47 jährige Unfallverursacher aus Essen, mit seinem Pkw, die Industriestraße, von der B221 in Fahrtrichtung Siemensstraße. Beim Abbiegevorgang in eine Zufahrt, übersah der Unfallverursacher die entgegenkommende, weibliche, 17 jährige Kradfahrerin aus Heinsberg. Es kam zum Zusammenstoß. Die Kradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Sozius wurde leicht verletzt. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Heinsberg-Randerath, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Auf dem Parkplatz der Diskothek Haus Waldesruh in Himmerich, kam es am 05.11.2022, um 02.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die Geschädigte von einem Pkw-Fahrer mit Bergheimer Kennzeichen angefahren. Sie erlitt eine leichte Verletzung am Bein. Der Pkw-Fahrer flüchtete von der Tatörtlichkeit. Zuvor kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den Beteiligten. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell