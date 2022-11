POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Hückelhoven-Baal (ots) - Die Fassade eines Hauses an der Straße Am Hang wurde zwischen Mittwoch 2. November, 17 Uhr und Donnerstag, 3. November, 12.30 Uhr, durch Graffiti in roter Farbe beschmiert. Der unbekannte Täter sprühte die Buchstaben "MAMBO" auf. Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven ...

mehr