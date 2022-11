Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Verwaltungsgebäude/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Gebäude der Stadtverwaltung Geilenkirchen haben unbekannte Täter Sachbeschädigungen mittels Sprühfarbe verursacht. Die Verunreinigungen befinden sich an Betonsäulen am Haupteingang, an der Treppe zum Bürgerbüro sowie an einem Fenster am Seiteneingang. Die Graffitis wurden zwischen Mittwoch, 2. November, 18 Uhr und Donnerstag, 3. November, 10 Uhr angebracht worden. Es handelt sich um schwarze Farbe. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Hinweise können Sie alternativ auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

