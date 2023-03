Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Ludwigshafen (ots)

Am 24.03.2023, gegen 03:00 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in einen ehemaligen Kindergarten in der Waltraudenstraße. Die Täter wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet. Demnach liegen Personenbeschreibungen vor. Einer der Täter trug helle Hosen und eine dunkle Jacke, eine helle Mütze sowie dunkle Schuhe. Der zweite Täter trug helle Oberbekleidung, eine helle Kappe sowie schwarz-weiße Schuhe. Können Sie weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

