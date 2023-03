Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Radfahrer angefahren

Gengenbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ereignete sich am späten Montagmittag in der Hansjakobstraße in Gengenbach. Während des Abbiegevorgangs in die Bürgermeister-Herb-Straße übersah eine 18-jährige Wagenlenkerin nach ersten Erkenntnissen einen ihr entgegenkommenden 13-jährigen Radfahrer und kollidierte gegen 14:50 Uhr mit diesem im Bereich des rechten Vorderreifens des Fahrzeugs. Der dabei zu Fall gekommene 13-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum gebracht. Bei seinem Zweirad brach der Rahmen an zwei stellen, eine genaue Bezifferung des Schadens liegt jedoch derweil noch nicht vor.

