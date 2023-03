Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl von Autokatalysatoren, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Nach dem Diebstahl zweier Katalysatoren in der Straße Bannmatten haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Am frühen Montagmorgen zwischen 1 und 2 Uhr sollen zwei bislang unbekannte männliche Täter die Katalysatoren an zwei Fahrzeugen maschinell abgetrennt und entwendet haben. Ferner versuchten die Langfinger an einem weiteren Auto den Katalysator abzutrennen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Ermittlungen über den Diebstahlschaden dauern weiter an. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 07841 7066-0 melden.

/mz

