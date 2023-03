POL-OG: Rastatt - Polizei attackiert

Baden-Baden (ots) - Ein Autofahrer soll am Sonntagabend in der Rastatter Straße einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 40.000 Euro verursacht haben. Der 36-jährige VW-Fahrer konnte mutmaßlich aufgrund seiner hohen Alkoholeinwirkung nicht mehr sicher am Straßenverkehr teilnehmen und prallte in das Heck eines am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug. Hierbei wurde der parkende Audi stark beschädigt. Der ...

