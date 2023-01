Feuerwehr Detmold

FW-DT: ABC 2 - Benzingeruch in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Am frühen Sonntagabend wurden das hauptamtliche Personal, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Mehrparteienhaus an der Bachstraße in der Detmolder Innenstadt gerufen. Anwohner hatten starken Benzingeruch in dem Objekt wahrgenommen und den Notruf gewählt. Während ein Trupp unter Atemschutz das Objekt untersuchte, betreute der Rettungsdienst insgesamt acht betroffene Personen. Wegen des nasskalten Wetters wurde ein Mannschaftstransportwagen nachgeordert, damit sich die zu betreuenden Personen aufwärmen konnten. Nach Messung durch die Feuerwehr sowie der ebenfalls alarmierten Stadtwerke konnte Entwarnung gegeben werden. Die Anwohner konnten nach gut einer halben Stunde in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell