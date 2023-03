Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Güterverkehr kontrolliert

Haslach (ots)

Eine eingerichtete Kontrollstelle zur Überprüfung des gewerblichen Güterverkehrs an der B33 führte am Freitagmittag zur Ahndung mehrerer Verstöße. Mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurden rund 80 Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Während der Überprüfungen mussten 19 Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Ein Großteil der Ahndungen betraf spezifische Vorschriften über die Protokollierung von Lenk- und Ruhezeiten beziehungsweise der Nutzung entsprechender Kontrollgeräte. Drei Fahrzeugführer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und müssen in naher Zukunft mit einem Fahrverbot oder gar einem Führerscheinentzug rechnen. So fuhr ein Autofahrer mit einer nicht mehr gültigen, ausländischen Fahrerlaubnis, obwohl das Umschreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen war. Bei einem 43-jährigen Sprinterfahrer wurden Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt, was sich bei dem anschließenden Drogentest bestätigte. Ein Verkehrsteilnehmer hatte vor Fahrtantritt mutmaßlich nicht nur diverse Betäubungsmittel konsumiert, sondern überdies einen Atemalkoholwert von über einem Promille intus.

