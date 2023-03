Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Nach einem Einbruch in ein Autohaus in der Von-Drais-Straße am Sonntagabend, haben die Beamten die Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach betraten mehrere Unbekannte gegen 19:20 Uhr das Geschäft über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür am Eingang. Die Täter entwendeten dabei mutmaßlich mehrere Fahrzeugschlüssel und entfernten sich im Anschluss in einem unbekannten Auto vom Ort des Geschehens. Eine genaue Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/es

