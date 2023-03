POL-OG: Renchen - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots) - Nach einem versuchten Einbruch am Sonntagabend sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Gegen 19:45 sollen sich bislang unbekannte Täter an der Terrassentür eines Wohnhauses in der Staufenbergstraße zu schaffen gemacht haben. Ein sich in der Nähe befindlicher Anwohner des Hauses wurde dabei durch ein Knacken alarmiert und rief laut in Richtung der mutmaßlichen ...

