Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch vereitelt

Baden-Baden (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am Sonntagabend sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Gegen 19:45 sollen sich bislang unbekannte Täter an der Terrassentür eines Wohnhauses in der Staufenbergstraße zu schaffen gemacht haben. Ein sich in der Nähe befindlicher Anwohner des Hauses wurde dabei durch ein Knacken alarmiert und rief laut in Richtung der mutmaßlichen Einbrecher, welche daraufhin von der Türe abließen. Wenig später konnte er laut eigenen Aussagen drei jüngere männliche Personen beobachten, wie sie zu Fuß auf der Staufenbergstraße in Richtung Heslichstraße unterwegs waren, bevor im Anschluss ein schwarzer Kleinwagen mit Schrägheck und ausgeschaltetem Licht die Heslichstraße in Richtung Markgrafenstraße befuhr. Die eingetroffenen Einsatzkräften der Polizei konnten vor Ort Hebelspuren an der Terrassentür feststellen. Ein Eindringen in die Wohnung war den Tätern allerdings nicht gelungen. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 07221 6800 bei den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden.

