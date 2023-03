Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Unfall unter Alkoholeinfluss

Bühl (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der A5 in Höhe Bühl hat am Sonntagnachmittag zu einem Sachschaden von mehr als 30.000 Euro geführt. Ein 29-jähriger Ford-Fahrer kam nach aktuellem Stand der Ermittlungen gegen 15 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Abfahrt der Südfahrbahn von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte der Fahrer die dort angebrachte Leitplanke und blieb im Anschluss mit seinem Fahrzeug auf der Seite liegen. Die Abfahrt musste aufgrund der Fahrzeugbergung kurzzeitig gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde einbehalten, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

/es

