POL-OG: Achern, Fautenbach - Streit eskaliert

Achern, Fautenbach (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 51 Jahre alten Männern. Der Streit zwischen den beiden Beteiligten wurde gegen 21 Uhr aufgrund einer mutmaßlich aus einem Auto geworfenen Serviette ausgelöst. Der Streit eskalierte, als der 51-Jährige dem 20-Jährigen laut derzeitigem Stand der Ermittlungen eine glühende Zigarette durch das Autofenster ins Auto schnippte. Nachdem der Heranwachsende anschließend aus dem Fahrzeug stieg, soll ihm durch sein Gegenüber die Brille aus dem Gesicht geschlagen worden sein. Daraufhin soll sich der jüngere gewehrt und dem älteren in dessen Gesicht geschlagen und getreten haben. Der 51- Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in einer nahegelegenen Klinik behandelt werden.

