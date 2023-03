Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Brand Batteriezelle einer Photovoltaikanlage

Kehl (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:35 Uhr, musste die Feuerwehr Kehl zu einem Kellerbrand nach Kehl-Bodersweier in die Straße "Auf der Kron" ausrücken. Eine im Keller verbaute Batteriezelle einer Photovoltaikanlage geriet aus unbekanntem Grund in Brand. Der Schmorbrand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Anschluss musste das Gebäude belüftet und die Akkus gekühlt werden. Ein Techniker des zuständigen Elektrizitätswerkes war ebenfalls vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

/DMH

