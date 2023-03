Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tasche gestohlen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Diebstahlsdelikt am frühen Samstagabend hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Gegen 17:15 Uhr soll einer 36-Jährigen in der Hauptstraße deren Tasche gestohlen worden sein. Die Frau saß laut eigenen Angaben am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und wartete auf Ihren Bus, ihre Handtasche hatte sie neben sich abgestellt. Eine bislang unbekannte Person habe sich währenddessen neben die Mittdreißiger gesetzt und daraufhin die schwarze Umhänge-/Reisetasche der Marke "Fila" entwendet. Der als 150 Zentimeter große, leicht korpulentere mit heller Hautfarbe beschriebene Mann sei anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Er sei mit einem dunklen Trainingsanzug mit beiger Kapuze bekleidet gewesen. Der Diebstahlsschaden wird auf einen kleinen dreistelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zum mutmaßlichen Dieb liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/le

